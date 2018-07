Marcha da Mouraria actua na Grande Corrida O MIRANTE

A Segunda Grande Corrida O MIRANTE no Campo Pequeno tem no cartaz os nomes dos cavaleiros tauromáquicos Luís Rouxinol, Filipe Gonçalves e Francisco Palha.

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Marcha da Mouraria vai desfilar na praça de toiros do Campo Pequeno na noite de 19 de Julho, no início da Segunda Grande Corrida O MIRANTE. A marcha vai actuar com o tema "A Tourada é o Teu Fado".

A Segunda Grande Corrida O MIRANTE no Campo Pequeno tem no cartaz os nomes dos cavaleiros tauromáquicos Luís Rouxinol, Filipe Gonçalves e Francisco Palha, que irão enfrentar seis toiros da ganadaria Pinto Barreiros.

A Corrida será abrilhantada com a música da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense, da Carregueira, concelho da Chamusca, dirigida pelo Maestro Pedro Oliveira.

A primeira edição da Grande Corrida O MIRANTE no Campo Pequeno, que se realizou a 29 de Junho do ano passado, foi um êxito e teve vários aliciantes, entre os quais a alternativa do cavaleiro Parreirita Cigano.



Fundado na Chamusca há 30 anos, O MIRANTE assumiu-se sempre como divulgador e defensor das tradições da região. Ao nível da tauromaquia realizou ao longo dos anos corridas nas maiores praças da região, nomeadamente, Vila Franca de Xira, Santarém, Almeirim, Tomar e tem, entre os prémios Personalidade do Ano, que atribui anualmente, um prémio Tauromaquia.



Não sendo um jornal especializado em tauromaquia, O MIRANTE entrevistou ao longo da sua existência as principais figuras do toureio da região, a maior parte das quais com projecção nacional e internacional e dá notícias regulares da actividade taurina nas suas múltiplas vertentes.