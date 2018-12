Oliveira Domingos paga a O MIRANTE cerca de 26 mil euros de custas judiciais

O pagamento refere-se às custas que O MIRANTE teve de suportar numa contenda na Justiça que o referido advogado perdeu no Tribunal da Relação de Évora e no Supremo Tribunal de Justiça, depois de ter ganho em primeira instância no Tribunal de Santarém.

O caso, que andou cerca de sete anos pelos tribunais, nasceu de uma notícia em que O MIRANTE dava conta do pedido de indemnização de cerca de meio milhão de euros, que Oliveira Domingos exigia à câmara de Santarém, e de um artigo de opinião em que o advogado era apelidado de Habilidoso.

O caso, que envolveu o advogado José de Oliveira Domingos e O MIRANTE, está retratado no livro, "O Processo- tentativas de condicionamento da informação em Portugal", da autoria do jornalista Orlando Raimundo, que teve edição da Rosmaninho e é distribuído em todas as livrarias do país pela VASP.