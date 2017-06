Henrique Leal é o cabeça de lista do BE à Câmara do Entroncamento

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou a candidatura de Henrique Leal, de 63 anos, à Câmara Municipal do Entroncamento, nas eleições autárquicas a realizar no dia 1 de Outubro.

Em comunicado, o partido refere que na escolha, ratificada pela direcção distrital, "pesou o longo contributo cívico e político de Henrique Leal, a sua reconhecida experiência e conhecimento, bem como o seu impoluto compromisso com a causa pública", tendo destacado que a candidatura "suscita uma ampla mobilização dentro e fora do Bloco de Esquerda".

Henrique Leal já foi eleito da Assembleia Municipal e vereador na Câmara Municipal do Entroncamento. É professor do ensino secundário, aposentado. Leccionou no Externato de Santa Bárbara em Tancos, na Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, e na Escola Secundária do Entroncamento. Lecciona actualmente na Universidade Sénior do Entroncamento e na Universidade Sénior Francisco Canais Rocha, em Torres Novas.