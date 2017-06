António Costa Inaugurou Hotel Turismo de Abrantes

"Ao longo deste meu dia dedicado ao eixo da A23" [Auto Estrada 23, que liga Torres Novas à Guarda], "pude testemunhar, entre Proença-a-Nova, Castelo Branco, Covilhã e Abrantes, a grande vitalidade económica do investimento empresarial em toda esta região", afirmou António Costa em Abrantes, no distrito de Santarém, onde presidiu à cerimónia de reabertura do Luna Hotel Turismo de Abrantes, após um investimento privado de 2,1 ME.

"Desde novas empresas, seja industriais, seja na área das novas tecnologias, expansão de empresas ou remodelação de hotéis, foi um dia que ilustra bem o momento que se vive na economia portuguesa", observou, tendo destacado que, "só em hotéis, para além deste [em Abrantes], que hoje reabre, inaugurei há pouco a remodelação de um grande hotel na Covilhã".

"Isto significa que temos de preservar a todo o custo aquilo que já conquistámos e a confiança para que este ciclo continue positivo", frisou António Costa, tendo destacado a importância do investimento de 2,1 milhão de euros efetuado na remodelação do Hotel de Abrantes como importante para o setor do turismo e para a dinamização economia local, através dos vários setores da economia que a unidade hoteleira depende para se abastecer.

A presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), por sua vez, destacou a importância para a história da cidade, que assinala o seu centenário, para o turismo e para economia a reabertura do Hotel de Turismo de Abrantes, hoje Luna Hotel, tendo lembrado os "40 postos de trabalho diretos" gerados, bem como o "retorno que este investimento teve para a economia local, uma vez que foram contratadas empresas abrantinas para as várias áreas de intervenção".

O equipamento hoteleiro está localizado no centro da cidade e com vista privilegiada para o Vale do Tejo, tendo sido inaugurado em 1954 em projeto elaborado pelo arquiteto Vasco de Lacerda Marques. Está encerrado ao público desde 2014.

O Luna Hotel Turismo de Abrantes, situado no centro da cidade, no Alto de Santo António, é composto por 44 quartos e suítes, decorados e mobilados sob o conceito clássico alusivo à época da sua inauguração (1954), e tem um espaço dedicado a eventos, como casamentos, batizados, banquetes, conferências e congressos, piscina exterior, ginásio e jacuzzi, e serviço de bar e restaurante, que apostará num cardápio com a gastronomia tradicional da região.

"É um espaço emblemático e situa-se na zona mais nobre da cidade de Abrantes", disse Maria do Céu Albuquerque. A autarca anunciou que, em alinhamento com este investimento privado, a Câmara Municipal está a realizar um investimento na ordem dos 150 mil euros na reabilitação do espaço público envolvente ao hotel, nomeadamente as zonas verdes do jardim do Alto de Santo António, recorrendo à valorização das espécies existente, dos percursos pedonais e dos equipamentos urbanos.

No final brindou-se com o vinho rosé de Tramagal e com António Costa a reconstruir um ditado histórico abrantino: "Em Abrantes, tudo como dantes. Hotel Turismo em Abrantes", improvisou, perante os aplausos gerais.