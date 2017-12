Eleições no PS de Santarém marcadas para dia 19 de Janeiro

As eleições para a concelhia de Santarém do Partido Socialista firam marcadas para dia 19 de Janeiro., uma sexta-feira, prevendo-se uma luta a dois entre Rui Barreiro, actual presidente dessa estrutura partidária e candidato derrotado do PS à Câmara de Santarém, e José Miguel Noras, antigo líder do PS escalabitano e, tal como Barreiro, ex-presidente desse município.

“Nesta altura, em que poderia viver das conferências e dos livros que produzo, quero consagrar-me à liderança do Partido Socialista, na minha terra. Não pretendo nada, em troca, excepto lutar para que haja mais deputados do PS de Santarém, no Parlamento, em 2019, e um (ou uma) socialista à frente do nosso concelho, em 2021”, afirma José Miguel Noras na sua página na rede social Facebook, onde justifica a sua candidatura de uma forma menos crítica para com a actual liderança do PS do que quando apresentou a intenção de se candidatar, poucos dias depois das eleições autárquicas de 1 de Outubro.

Recorde-se que na altura José Miguel Noras reclamou a demissão de Rui Barreiro da liderança do partido face aos resultados do PS nas autárquicas em Santarém, em que o PSD conseguiu recuperar a maioria absoluta na câmara municipal.

“A três semanas das eleições para a Comissão Política Concelhia de Santarém, a cuja liderança decidi candidatar-me, estou ciente do que se espera de mim: somar e não dividir; vencer os adversários, em vez de mergulhar o PS em acessórias questiúnculas internas e disputas desnecessárias, porque inúteis. Irei valorizar o pluralismo, marca tão socialista, na nossa terra. Usarei a experiência de uns e apostarei na inovação de outros”, escreve.