​​Câmara de Santarém acerta contas com juntas de freguesia

A Câmara de Santarém vai conceder subsídios financeiros num montante global de cerca de 425 euros a diversas juntas de freguesia do concelho para pagar obras em arruamentos realizadas em anteriores mandatos nessas freguesias com o acordo do município. A proposta foi aprovada na última sessão da Assembleia Municipal de Santarém e estão reunidas as condições para a câmara honrar os compromissos assumidos há já alguns anos.

A freguesia de Abitureiras recebe 77 mil euros, Alcanede recebe 51 mil euros, Arneiro das MIlhariças conta com 19 mil euros, Póvoa da Isenta com 40 mil euros, a União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém com 106 mil euros, União de Freguesias de Casével e Vaqueiros com 106 mil euros, União de Freguesias de Azóia de Cima e Tremês com 18 mil euros e União de Freguesias de Romeira e Várzea com 26 mil euros.

Na mesma sessão da assembleia municipal, realizada a 28 de Fevereiro, foi também aprovada a proposta da câmara para atribuição de apoios num montante global de 72 mil euros, a diversas juntas de freguesia do concelho para ajudar a financiar obras nesses territórios. Desse pacote, a Junta de Freguesia da Moçarria é a que leva a fatia maior, 37 mil euros para a requalificação do recinto de festas.

As outras contempladas são: a freguesia de Alcanede, com 17.786 euros para aquisição de materiais para obras na cobertura dos balneários do parque desportivo; a União de Freguesias de Romeira e Várzea com 6.855 euros para o parque infantil de Casais de São Brás; a freguesia de Arneiro das Milhariças com 6.579 euros para a vedação e embelezamento do Parque de Jogos do Vieiro; e a freguesia de Abrã com 3.710 euros para apoiar o alargamento e requalificação do cemitério de Abrã.