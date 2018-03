Vereador do PS suspende mandato ao fim de quatro meses

O vereador do PS na câmara de Ourém, João Heitor, pediu a suspensão do mandato por seis meses, sendo substituído por Estela Ribeiro, que trabalha como assistente social, a partir de 5 de Março.



João Miguel Caldeira Heitor foi chefe de gabinete do anterior presidente da câmara, Paulo Fonseca, de quem era amigo pessoal mas abandonou aquele cargo em Agosto de 2014, tendo ido para assessor do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República. No primeiro mandato de Paulo Fonseca, foi gestor da empresa municipal Verourém.