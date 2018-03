CDU denuncia descargas poluentes no rio Alviela

"Falta de fiscalização, o desleixo e a passividade do Governo faz com que continuem a ser feitas descargas no Alviela”, afirma a CDU.

A estrutura da Coligação Democrática Unitária (CDU) em Pernes denunciou junto do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR descargas poluentes no rio Alviela durante os últimos dias.

“Com as chuvas dos últimos dias o caudal do rio aumentou e esse facto foi aproveitado para que fossem efectuadas descargas poluentes de origem desconhecida”, alega a CDU, referindo que “a falta de fiscalização, o desleixo e a passividade do Governo faz com que continuem a ser feitas descargas no Alviela”. E acrescenta que “as principais fontes poluidoras do rio, indústrias de curtumes e explorações pecuárias, estão identificadas mas continuam impunes”.

A CDU garante ainda que utilizará todos os meios ao seu alcance para denunciar as situações e pressionar as autoridades responsáveis a fazer o que lhe compete, para defesa do rio e da saúde pública.