Justiça quer obras do novo Tribunal do Comércio a arrancar já no próximo ano

O Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça (IGFEJ) espera que as obras do novo Tribunal do Comércio de Vila Franca de Xira, que vai ser construído nas antigas escolas da Armada, recentemente adquiridas pelo município, possam começar já em 2019 para que a inauguração possa ter lugar um ano depois, em 2020.

A convicção foi deixada na manhã de segunda-feira, 12 de Março, pelo presidente do conselho directivo do IGFEJ, Joaquim Rodrigues, durante a assinatura do protocolo com o município que prevê a construção do novo equipamento. A realização dos projectos de arquitectura e especialidade vai competir à câmara vilafranquense mas todo o custo da construção do edifício será uma responsabilidade daquele instituto. A obra custará um valor a rondar os 7,7 milhões de euros. Ainda não se sabe se será um edifício de raiz ou a adaptação de um já existente, que os intervenientes visitaram depois da assinatura do protocolo.