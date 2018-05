João Moura é candidato à distrital de Santarém do PSD

João Moura anunciou esta quarta-feira, 18 de Abril, a sua candidatura à liderança da comissão política distrital de Santarém do PSD. O presidente da Assembleia Municipal de Ourém vai ter como concorrente o deputado Nuno Serra, actual líder distrital dos social-democratas.

“Depois do apelo de muitos militantes do PSD do Distrito de Santarém decidi, com um conjunto alargado de pessoas, liderar uma candidatura à comissão política distrital do PSD. Faço-o por imperativo de consciência, não por ambição pessoal. Porque acredito que o PSD no distrito precisa de novos desígnios que envolvam e mobilizem todos, sem excepção”, justifica João Moura em comunicado.

O candidato deixa algumas críticas implícitas a Nuno Serra, dizendo que “o trabalho de uma comissão política distrital não pode ficar reduzido à actividade parlamentar, nem à ambição de escolher um número limitado de deputados de 4 em 4 anos”. “ considera que essa estrutura “deve dar especial atenção ao trabalho de cada uma das concelhias e dos eleitos locais com o objectivo comum de vencermos eleições”.