Cláudia Coutinho renuncia ao cargo de vereadora que nunca exerceu em Santarém

A vereadora da Câmara de Santarém Cláudia Coutinho, eleita pelo PSD, pediu a renúncia ao mandato, que deverá ser votada na próxima reunião do executivo municipal. A autarca, que tomou posse mas não chegou a exercer funções autárquicas, justifica a sua decisão com o facto de continuar a residir em Angola, onde vive com o marido e filhos.

Desde Outubro de 2017, quando foi eleita, que Cláudia Coutinho foi pedindo sucessivas suspensões de mandato. Tem sido substituída no executivo por Ricardo Rato, que tem a seu cargo diversos pelouros e assim garante a sua continuidade na vereação. No mandato 2013-2017, Cláudia Coutinho trabalhou no gabinete da presidência