Presidente da Câmara de Abrantes vai ao Irão

A primeira reunião de Setembro do executivo da Câmara de Abrantes só deve realizar-se no dia 11 desse mês porque a presidente da autarquia, Maria do Céu Albuquerque (PS), vai estar novamente ausente no estrangeiro em representação institucional. A autarca é, paralelamente, presidente da TecParques - Associação Portuguesa de Parques de Ciência e Tecnologia, e vai marcar presença na 35ª Conferência Mundial da IASP (Associação Mundial dos Parques de Ciência e Tecnologia) que acontece entre os dias 2 e 5 de Setembro, em Isfahan, no Irão.

Ainda em representação da TecParques, da qual faz parte o TagusValley - Parque Tecnológico do Vale do Tejo, com sede em Abrantes, Maria do Céu Albuquerque viajou à China, em 2015, e à Rússia, em 2016. No currículo de viagens consta também a deslocação à Índia, já em 2018, onde, a par com a vereadora da Câmara de Tomar, Filipa Fernandes (substituindo a presidente Anabela Freitas) representou Portugal no Women Economic Forum, em Nova Deli, entre 26 de Abril e 1 de Maio.

A Conferência Mundial da IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) é este ano subordinada ao tema “Rumo a cidades e comunidades sustentáveis: estimular ecossistemas de inovação”, e reunirá especialistas de todo o mundo que actuam em parques científicos e tecnológicos, incubadoras, sector público e de negócios, para discutir as tendências na área e as estruturas cada vez mais complexas de apoio à inovação.

As deslocações da presidente da Câmara de Abrantes, quer para eventos fora do país, quer em eventos nacionais, afastaram várias vezes a autarca das reuniões camarárias e foram já motivo de reparo do vereador do Bloco de Esquerda, Armindo Silveira, que questionou se a presidente terá “outras prioridades”.