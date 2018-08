Processo da MaisOurém é uma grande embrulhada

A CDU de Ourém acusa os partidos políticos (PS, PSD e CDS) que participaram na governação da câmara municipal desde que foi criada a parceria público-privada (PPP) MaisOurém, que resultou num fracasso e numa despesa avultada para os cofres da autarquia, de serem os responsáveis pela situação.



Sérgio Ribeiro, o rosto mais conhecido da CDU de Ourém, afirmou, em conferência de imprensa, que desde o início a CDU alertou que o “negócio” da Câmara de Ourém com privados estava condenado ao “fracasso”. “Agora que se faz o balanço do fracasso deste negócio esquece-se a responsabilidade do fracasso”, lamentou, acrescentando que a CDU foi a única força política a votar contra a criação dessa empresa com capitais municipais e de privados.



O antigo deputado e eurodeputado considera que a origem do fracasso da MaisOurém – dedicada à área da construção e imobiliário - deve-se ao facto de ter sido concebido como um negócio, em que o município não teve nenhum tipo de salvaguarda. “Os terrenos municipais foram cedidos à empresa e não houve o devido pagamento por isso agora foram recuperados com prejuízo. Todo o processo é uma grande embrulhada”, sublinha. As críticas de Sérgio Ribeiro estendem-se ao anterior presidente do município, Paulo Fonseca (PS), que, na sua opinião, não soube conduzir o processo.

