CDS questiona Governo sobre recusa de vistos ao hospital de Santarém

As deputadas do CDS-PP Patrícia Fonseca (eleita por Santarém), Isabel Galriça Neto e Ana Rita Bessa, da Comissão de Saúde, questionaram o Governo sobre a recusa de vistos ao Hospital Distrital de Santarém por parte do Tribunal de Contas.



Na pergunta enviada esta semana ao ministro da Saúde, as deputadas perguntam que medidas serão tomadas para resolver as três recusas de vistos do Tribunal de Contas aos contratos para obras no bloco operatório, fornecimento de refeições e desmaterialização do processo clínico.



O CDS quer ainda saber se a tutela pode “assegurar que a prestação de cuidados de saúde e o bom funcionamento do hospital, com qualidade e em tempo clinicamente útil, não estão – nem vão ser – comprometidos” e ainda “se o ministro pretende, no imediato, dotar o hospital das verbas suficientes ao seu normal funcionamento”.