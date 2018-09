Bloco de Esquerda contra mais um hospital privado em Santarém

A concelhia de Santarém do Bloco de Esquerda está contra a construção de um novo hospital privado na cidade, considerando que a prioridade em termos de saúde deve passar pela melhoria da resposta do serviço nacional de saúde e, nomeadamente, do Hospital Distrital de Santarém.

Reagindo em comunicado à recente aprovação, pela Câmara de Santarém, de um pedido de informação prévia visando a construção de uma unidade do grupo Luz Saúde num terreno próximo do Retail Park da cidade, o Bloco de Esquerda é peremptório: “A coordenadora concelhia do Bloco de Esquerda vê a saúde com um direito universal e gratuito e não como um negócio que inevitavelmente não estará acessível a toda a população”.

E prossegue: “É com tristeza que vemos que o executivo municipal, em vez de exigir um reforço de meios financeiros e de recursos humanos para o Hospital Distrital, toma uma decisão que o irá prejudicar. Ainda mais num contexto em que foram recusados vistos do Tribunal de Contas que impedem o Hospital Distrital de celebrar contratos que necessita (investimento na rede informática, fornecimento de refeições e obras no Bloco Operatório)”.

Na cidade já existe outro hospital privado, o Hospital CUF Santarém.