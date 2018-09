Obras no cemitério de Vila Franca de Xira vão custar milhões

Poucas horas antes de saber que a presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais (PSD), lhe ia retirar os pelouros, a vereadora Ana Figueiredo (CDS) fez questão de aparecer na tarde de quarta-feira, 29 de Agosto, na inauguração da Feira Nacional da Cebola (FRIMOR). E Isaura Morais (na foto) não pareceu ter gostado muito da companhia, pois não cumprimentou nem dirigiu palavra à vereadora centrista. Pelos vistos, as ‘comadres’ zangaram-se e as reuniões do executivo passaram a ter um atractivo adicional. Tendo em conta o carácter vincado das duas autarcas, o Cavaleiro arrisca-se a prever que o ambiente vai aquecer...