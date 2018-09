Três presidentes de câmara andam em carros a cair aos bocados

Há três presidentes de câmara do distrito de Santarém que andam em autênticos chaços, a destoar de outros autarcas que se deslocam montados em grandes máquinas compradas pelo município, como é o caso da presidente de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, que tem um Mercedes novo. Dos três, há dois autarcas que nem sequer podem circular em algumas zonas de Lisboa nesses veículos, como Miguel Borges, do Sardoal, e Pedro Magalhães Ribeiro, do Cartaxo, de tão antigos que são as viaturas ao serviço da presidência.

