Desta vez não houve surpresas e a proposta do presidente passou. Ricardo Rato (PSD) é o beneficiado.

Câmara de Santarém com mais um vereador a tempo inteiro

O executivo da Câmara de Santarém vai passar a ter mais um vereador a tempo inteiro, que se vai juntar ao presidente do município e aos dois vereadores do PSD já em funções nesse regime. Na prática, o vereador Ricardo Rato (PSD), que desempenhava o cargo a meio tempo, passa a estar ao serviço em permanência.

A proposta do presidente Ricardo Gonçalves (PSD) foi aprovada na reunião camarária de segunda-feira. 17 de Setembro, depois de ter sido chumbada na reunião de 31 de Agosto pela oposição socialista, a que se juntou o vereador do PSD Nuno Serra, também deputado à Assembleia da República e ex-líder concelhio e distrital dos social-democratas.

Na altura, tanto Serra como o PS disseram não descortinar alterações substanciais no funcionamento da autarquia que justificassem essa medida. Desta vez, Nuno Serra absteve-se, tendo em conta que a proposta previa, adicionalmente, a entrega de mais três pelouros e consequentes novas responsabilidades a Ricardo Rato, que passa a tutelar também as áreas da fiscalização municipal, saúde e canil/gatil, que se juntam aos da juventude, defesa do consumidor, associativismo e trânsito.

Os quatro vereadores do PS voltaram a votar contra a proposta, alegando que continua a não ver razão para se aumentar o número de vereadores em regime de permanência. Já Nuno Serra (PSD) aproveitou para esclarecer a sua posição, referindo que a atribuição de mais pelouros a Ricardo Rato levou a que não se oponha à medida. A proposta foi aprovada graças ao voto de qualidade do presidente Rivardo Gonçalves.