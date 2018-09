Novo chefe de gabinete do primeiro-ministro é de Ourém

O ex-deputado da Assembleia Municipal de Ourém e membro da concelhia do Partido Socialista (PS) de Ourém, Francisco André, assume, a partir de Outubro, as funções de chefe de gabinente do primeiro-ministro, António Costa, substituindo nestas funções a jurista Rita Faden. Francisco André, 41 anos, é jurista, licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É membro da Comissão Permanente do PS, assumindo na direcção dos socialistas a responsabilidade pelo pelouro das Relações Internacionais.

O executivo municipal de Ourém aprovou, por unanimidade, um voto de reconhecimento, pelas novas funções de antigo eleito na Assembleia Municipal de Ourém. Entre outros cargos, Francisco André foi conselheiro na Representação Permanente de Portugal (REPER) na União Europeia e desempenhou as funções de chefe de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros Jorge Lacão, no primeiro Governo liderado por José Sócrates (2005/2009).