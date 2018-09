PS de Santarém assinala elevação a cidade e Nobel a Saramago

No âmbito das comemorações dos 150 anos da elevação de Santarém a cidade, a concelhia do PS promove no dia 26 de Setembro uma sessão destinada a assinalar o aniversário natalício do Marquês de Sá da Bandeira, um dos subscritores desse decreto. “Cédulas autárquicas e notas do Banco de Portugal com a efígie de Sá da Bandeira, Estadista e Herói de Santarém” é o tema da palestra, a cargo de José Miguel Noras, que está marcada para as 21h30, na sede do PS.

No dia 4 de Outubro, à mesma hora, será a vez de Vítor Guia (ex-presidente da Junta de Freguesia de Azinhaga e hoje presidente da Assembleia Municipal da Golegã) ser protagonista da sessão “José Saramago por quem o conheceu”, que assinala os 20 anos sobre a outorga do Prémio Nobel da Literatura ao romancista nascido na Azinhaga, de quem Guia foi amigo.