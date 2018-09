CDS-PP de Rio Maior mantém coligação com PSD e confiança na sua vereadora

A concelhia de Rio Maior do CDS-PP anunciou hoje (quinta-feira) que mantém a coligação com o PSD na Câmara Municipal e que a vereadora que foi destituída de pelouros continuará em funções.



Em comunicado, o presidente da concelhia centrista de Rio Maior, António Figueiredo, afirma que a decisão de manter a coligação Juntos pelo Futuro foi tomada durante um plenário realizado na passada terça-feira, após proposta da vereadora Ana Figueiredo, a quem a presidente do município, a social-democrata Isaura Morais, retirou os pelouros no final de Agosto.



“Apesar de a presidente da Câmara ter retirado, unilateralmente, os pelouros a Ana Figueiredo, vereadora do CDS há vários anos e presidente do partido em Rio Maior até 2017, fruto de uma polémica em redor da construção de um ‘canteiro’ para o Jardim Municipal, esta marcou posição a favor da manutenção da coligação PSD/CDS, zelando pelo superior interesse do concelho de Rio Maior e dos seus habitantes”, refere a nota.



A maioria dos participantes no plenário expressaram “a confiança política na vereadora sem pelouros, que, assim, vai manter-se em funções no executivo, assumindo com rigor, seriedade, total lealdade e dedicação, o compromisso firmado com os riomaiorenses nas últimas autárquicas”, acrescenta.



Aquando da divulgação da sua decisão de retirada de Ana Figueiredo de vereadora a tempo integral, e consequentemente dos pelouros que detinha, a presidente da Câmara de Rio Maior afirmou que esta não lhe deixou outra alternativa devido a uma atitude que entendeu como “falta de lealdade”.



A decisão surgiu na sequência de um email que Ana Filomena Figueiredo enviou a todos os vereadores e colaboradores do município, alegando “um transbordar de situações”, que atribuiu a “autoritarismo e falta de diálogo” por parte do vice-presidente, Luís Dias.



O executivo municipal de Rio Maior integra três eleitos do PSD, dois do CDS e dois do PS.