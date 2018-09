Bloco de Esquerda debate Tejo em Abrantes

"Projecto Tejo, um novo Alqueva para o Ribatejo?" é o nome da sessão pública que decorre no Parque Tejo, Aquapolis Sul, em Abrantes, no próximo sábado, 29 de Setembro, às 14h30, organizada pela coordenadora distrital do Bloco de Esquerda de Santarém.

A sessão tem como oradores Pedro Cunha Serra (engenheiro e mestre em engenharia civil), Pedro Soares (geólogo, deputado do BE e Presidente da Comissão de Ambiente da Assembleia da República) e Domingos Patacho (engenheiro florestal e membro da Quercus).

A moderação está a cargo do vereador do Bloco, Armindo Silveira. O deputado do BE eleito pelo distrito de Santarém, Carlos Matias, fará o encerramento da sessão.