Loja do cidadão em Torres Novas pode candidatar-se a fundos europeus

Os serviços vão funcionar nos dois pisos inferiores do edifício B do Convento do Carmo.

Foi aprovado um novo acordo entre a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e o município de Torres Novas para instalação da Loja do Cidadão na cidade torrejana, que possibilita a candidatura do município aos fundos do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020). O acordo vem substituir o celebrado a 3 de Julho de 2009, e a minuta do protocolo, aprovado a 18 de Setembro, na última reunião camarária, propõe a colaboração entre quatro entidades: AMA, Município de Torres Novas, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e o Instituto dos Registos e Notariado (IRN).

Os serviços vão funcionar nos dois pisos inferiores do edifício B do Convento do Carmo (que confina com a avenida Dr. João Martins de Azevedo), com o Piso 0 reservado ao Espaço Cidadão e IRN, enquanto o piso 1 será ocupado na totalidade pela AT (Finanças). Os encargos estimados com este investimento são de826.950,00 euros, com um limite máximo de investimento elegível de 350.000,00 euros.