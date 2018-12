Deputada sucede a José Vasco Matafome no cargo de líder centrista no distrito de Santarém.

Patrícia Fonseca tomou posse como líder distrital do CDS-PP

A deputada Patrícia Fonseca tomou posse no dia 1 de Dezembro como presidente da distrital de Santarém do CDS/PP, durante um jantar de Natal que foi apadrinhado pelo eurodeputado centrista Nuno Melo. Como vice-presidentes da estrutura distrital do CDS-PP foram empossados António Rocha Pinto, Isabel Margarida Coelho e Ana Figueiredo. O secretário distrital é Hugo Ribeiro.

Durante o seu discurso, perante uma plateia de cerca de 200 pessoas, Patrícia Fonseca referiu que “o distrito vai estar pronto para trabalhar pelos objectivos do partido num ano de 2019 de tremenda importância”, já que vai ter eleições europeias e legislativas. Destacou ainda “o papel decisivo que todas as concelhias vão ter em mãos e sobre as quais deposita total confiança”.

Patrícia Fonseca, engenheira agrónoma residente em Santarém, sucede no cargo de líder da comissão política distrital do CDS-PP a José Vasco Matafome.