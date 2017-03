Academia CUF promove Jornadas de Pediatria de VFX

A Academia CUF promove as VI Jornadas de Pediatria de Vila Franca de Xira - Encontro com a comunidade, nos próximos dias 31 de Março e 1 de Abril, no Centro Cultural do Morgado, em Arruda dos Vinhos.

No dia 31 de Março a sessão é dirigida a profissionais de saúde e irá incidir na discussão de casos clínicos e na abordagem de temáticas no âmbito da infeciologia, cirurgia, obesidade e alimentação, sendo a manhã de 1 de Abril dedicada a workshops científicos.

O conteúdo programático da tarde de dia 1 dirige-se especificamente a pais, professores e educadores, sendo esta uma sessão aberta à comunidade, de participação gratuita, que irá abordar temas como as infeções e infantários; vacinas extra-plano; a febre, quando é para preocupar; alimentação infantil; as crianças e os ecrãs; suporte básico de vida e primeiros socorros.

A Comissão Científica deste evento é composta por profissionais do Hospital Vila Franca de Xira.