Encontro de Cuidados Paliativos do ACES Lezíria

A Escola Superior de Saúde de Santarém acolhe esta terça-feira,a 30 de Maio o primeiro Encontro de Cuidados Paliativos do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES) Lezíria, tendo como mote “Olhar o Presente, Alinhar o Futuro”.

O programa inicia-se pelas 9h00 com as intervenções da directora do ACES Lezíria, Diana Leiria, do presidente do conselho de administração do Hospital Distrital de Santarém, José Josué, da coordenadora da Equipa Coordenadora Regional da Rede de Cuidados Continuados de Lisboa e Vale do Tejo, Elsa Baião (a confirmar), de Hélia Dias, da Escola Superior de Saúde de Santarém, da representante da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, Helena Salazar, do director do Centro Distrital de Santarém, Tiago Leite e do presidente da Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, Manuel Luís Capelas.

Ao longo do dia vão ser abordados temas “Desafios dos Cuidados Paliativos”, “Cuidar em Fim de Vida” e “Vivências: Como Fazer a Diferença Perante o Sofrimento?” com comunicações a cargo de especialistas e profissionais dessas áreas.