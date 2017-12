Constância vai reabrir a extensão de saúde de Montalvo

A câmara de Constância tem a intenção de reabrir a extensão de saúde de Montalvo até Maio de 2018.



O presidente da autarquia, Sérgio Oliveira disse a O MIRANTE que "se a administração central não assumir as obras necessárias na extensão de saúde, instalada na casa do povo de Montalvo, a câmara assumirá essa responsabilidade".



Sérgio Oliveira garantiu ainda, que pretende ir mais longe e contratar um médico em regime de prestação de serviços. O clínico será pago pelo município, e prestará serviço ao abrigo de um protocolo com a Direcção Regional de Saúde, para poder passar receitas.



O autarca afirmou que esta é mais uma medida que constava do seu programa eleitoral, e considera fundamental prestar um serviço de saúde de proximidade à população de Montalvo. "As pessoas precisam e merecem a extensão de saúde reaberta para os servir, tendo em conta a dificuldade de muitos em se deslocar ao centro de saúde de Constância", sublinhou Sérgio Oliveira.



"Estamos a ver com a administração central qual a melhor solução e até ao mês de Maio de 2018 queremos ter a situação definida", adiantou.