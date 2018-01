Sala de reabilitação respiratória em Alverca

O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Estuário do Tejo criou em Alverca uma sala de reabilitação respiratória, como parte do Projecto de Integração de Cuidados - Diagnóstico Precoce da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica e Reabilitação Respiratória nos Cuidados de Saúde Primários, desenvolvido em parceria com o Hospital de Vila Franca de Xira. A inauguração aconteceu no dia 18 de Dezembro, na sede do ACES, em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira.



Com este novo equipamento, os habitantes do concelho passam a poder realizar espirometrias e tratamentos de reabilitação respiratória, que se juntam às consultas de apoio à cessação tabágica, desenvolvidas desde 2016 nas Unidades de Saúde de Alverca e Póvoa de Santa Iria, no âmbito da mesma iniciativa.



Está ainda prevista a abertura de mais duas salas de reabilitação respiratória durante o próximo ano nos concelhos de Azambuja e de Alenquer.