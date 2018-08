Mesquita quer reposição de atendimento complementar na Póvoa de Santa Iria

Encerrar o Serviço de Atendimento Complementar (SAC) do centro de saúde da Póvoa de Santa Iria é uma decisão que merece “muitas reservas” por parte do presidente do município de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), que exige a reposição do serviço “com brevidade” para benefício das populações.

O autarca diz que a decisão da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) de encerrar aquele serviço vai “causar impactos negativos” na boa prestação de cuidados de saúde do vizinho centro de saúde de Alverca e também do próprio Hospital Vila Franca de Xira e, por esse motivo, o autarca já pediu ao Agrupamento de Centros de Saúde que seja agendada uma reunião que permita avaliar a situação “na perspectiva da reposição destes serviços com brevidade”.

Tal como O MIRANTE já noticiara, o autarca já havia contactado o agrupamento de centros de saúde para solicitar mais informações sobre as justificações para o encerramento daquele serviço. Entretanto veio também esclarecer que, ao contrário do que afirmou a ARS-LVT, nunca a câmara nem a junta de freguesia “tiveram qualquer envolvimento directo na decisão tomada” de fecho daquele serviço, uma competência que diz ser exclusiva da ARS. “A medida foi previamente comunicada e não discutida com a câmara e a junta”, esclarece o autarca.

Tal como noticiado, o médico que fazia atendimento SAC da Póvoa de Santa Iria, que encerrou no dia 1 de Agosto, vai reforçar a equipa do centro de saúde de Alverca para fazer face ao expectável aumento de utentes a recorrer a esse serviço. Os utentes do centro de saúde da Póvoa estão contra a medida e manifestaram-se na tarde de segunda-feira em frente ao edifício.