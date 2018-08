Enfermeiros dos centros de saúde da região em greve dia 31 de Agosto

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) convocou para o dia 31 de Agosto, sexta-feira, uma greve de enfermeiros que vai afectar os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da região. A medida vai ter impactos nos utentes que frequentem os ACES da Lezíria (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém), Médio Tejo (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha) e Estuário do Tejo (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira). Em nota de imprensa o SEP explica que reuniu com o Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), no dia 13 de Agosto, não tendo sido manifestada “qualquer disponibilidade para encontrar soluções para os problemas apresentados” pelo sindicato. Em causa está a luta pelo descongelamento das progressões e pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas. Os profissionais do sector estão também contra o que dizem ser a imposição de horários superiores a 35 horas semanais e alegados cortes remuneratórios nas Unidades de Saúde Familiar de modelo B. A greve pode vir a afectar a prestação de tratamentos já agendados nessas unidades de saúde.