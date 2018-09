Dentistas em mais onze centros de saúde da região

Onze centros de saúde do distrito de Santarém vão ter dentistas, no âmbito do alargamento do projeto de saúde oral nos cuidados de saúde primários que se iniciou em 2016. Este alargamento do “Saúde Oral Para Todos” está a ser feito em parceria com as câmaras municipais, que vão comparticipar nas despesas de instalação dos serviços com vinte mil euros.

Nesta fase, a maior parte dos municípios que assinaram o acordo com o Ministério Saúde, esta terça-feira, 18 de Setembro, situam-se na zona do Médio Tejo, sendo que na Lezíria apenas Almeirim se chegou à frente.

Além de Almeirim, os municípios onde vai existir o serviço público de dentistas são: Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, refere que o objectivo é em Junho de 2020, ter “os 278 municípios com pelo menos um consultório de médico dentista”.

Na região, o projecto-piloto já está a funcionar há cerca de dois anos nos centros de saúde de Salvaterra de Magos, Cartaxo, Azambuja, Fátima e Rio Maior.

O projecto começou em 13 de Setembro de 2016. O MIRANTE foi ver no ano passado o serviço que está a funcionar todos os dias úteis em Salvaterra de Magos. O projecto começou por abranger apenas doentes crónicos e no início de 2017 foi alargado a todos os utentes dos centros de saúde, que são encaminhados para os médicos dentistas pelos médicos de família. Quem está isento não paga e quem não está paga a taxa moderadora igual à das consultas nos centros de saúde.

Na área da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) realizaram-se 19.505 consultas de saúde oral aos utentes no primeiro ano de atividade do Projeto-Piloto dos Cuidados de Saúde Oral nos Cuidados de Saúde Primários. A média de consultas previstas é de catorze por dia.