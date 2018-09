Três novos médicos para o concelho de Salvaterra de Magos

Três novos médicos foram colocados recentemente no concelho de Salvaterra de Magos, sendo que dois já chegaram e o terceiro deverá chegar nas próximas semanas. A informação foi dada pelo presidente do município, Hélder Esménio (PS), em sessão camarária. “É com satisfação que registamos a colocação de três médicos no concelho que concorreram aos três lugares colocados a concurso. Com a classificação de concelho prioritário os médicos sentem uma maior atractividade para virem para cá uma vez que ganham mais dinheiro nestes locais”, disse o autarca.



Esménio referiu que a colocação dos três médicos vai melhora a situação no concelho, ficando agora cerca de 75 por cento da população a ter médico de família. “Estas colocações vão fazer com que todos os utentes das freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra passem a ter médico de família”, explicou.



Em Marinhais mantêm-se os três médicos de família existentes, assim como na Glória do Ribatejo continuam os dois médicos contratados pela Administração Regional de Saúde que têm assegurado as consultas. Em Muge e no Granho mantêm-se os consultórios municipais que asseguram as consultas médicas e medicação necessária aos utentes.



No entanto, o autarca explicou que o município vai continuar a fazer caminho para que 100 por cento da população do concelho de Salvaterra de Magos tenha acesso a médico de família. Esménio reuniu recentemente com o novo director do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) da Lezíria, Carlos Ferreira, a quem explicou que faltam mais dois médicos no concelho.