Mais um rombo no orçamento

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas (PS), foi novamente condenada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ao pagamento de uma multa, desta vez no valor de 7.200 euros, por não ter respondido, em tempo útil, ao requerimento de um munícipe. Curiosamente, trata-se do mesmo cidadão que desencadeou o processo que motivou há dois meses a primeira multa responsabilizando a autarca de Tomar, enquanto detentora de cargo público, a título de litigância de má fé. Por este andar não há pé de meia que valha à presidente da Câmara de Tomar e o melhor mesmo é começar a jogar no euromilhões, porque o ordenado de autarca não dá para tudo...