Operação Stop

A inauguração das Tasquinhas de Rio Maior foi feita em passo acelerado, tipo prova de marcha atlética, devido à agenda apertada do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. Mesmo assim, o governante não se livrou de uma paragem no stand da Federação das Colectividades do Distrito de Santarém a pedido do dirigente Augusto Figueiredo, também vereador da CDU na Câmara de Rio Maior. Um homem conhecido pela persistência com que tenta vender o seu peixe...