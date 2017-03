Recordista!

O presidente da Assembleia de Freguesia de Alpiarça confessou a O MIRANTE que tem dedicado os seus tempos livres às mulheres mais velhas do concelho e acrescenta que já confessou umas boas dezenas em centenas de gravações áudio. A justificação que dá para o caso é o facto de as novas não lhe ligarem. Mas, antes que os mais apressados decidam tirar conclusões precipitadas, o Cavaleiro Andante acrescenta desde já que não se trata de nada do que alguns estão a pensar. Sendo Ricardo Hipólito, um historiador local, os contactos que tem mantido com as senhoras mais velhas têm servido apenas para registar histórias de antigamente. Já quanto à possibilidade de algumas dessas histórias serem picantes... isso só ele é que sabe!