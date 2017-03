Benavente e Samora Correia acolhem Festa do Teatro

Benavente e Samora Correia acolhem durante esta semana a Festa do Teatro. Uma semana onde haverá actividades para todas as idades. Na sexta-feira, 31 de Março, Maria João Cruz dará um Workshop de Voz, pelas 18h00, no Cine-Teatro de Benavente. Segue-se, pelas 21h30, a representação da peça “A Conta se faz favor”, pelo Grupo de Teatro da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.

No sábado, 1 de Abril, realiza-se, pelas 16h00, mais um Workshop de Voz por Maria João Cruz no Centro Cultural de Samora Correia. Mais tarde, pelas 21h30, o Grupo Grémio Dramático Povoense traz a palco a peça “Nunca te disse que conheço as almas boas pelo calor das mãos” de Fernando Augusto.

O último dia, 2 de Abril, está reservado para os mais pequenos com a peça “Siripiti e a Fada das Cores”, pela Associação Teatral Revisteiros. O evento decorre pelas 16h00 no Cine-Teatro de Benavente. As entradas são gratuitas.