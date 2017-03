Cadernos de viagens pintam Abrantes até Abril

Abrantes acolhe até ao mês de Abril a iniciativa “Cadernos de Viagem”, onde dezenas de artistas portugueses, nas áreas de desenho, literatura, fotografia, vídeo, jornalismo e multimédia vão desenhar, escrever ou falar sobre o tema central “Viagens”.

Os “Cadernos de Viagem” de Abrantes, a decorrer até 29 de Abril, pretendem constituir-se como “um espaço de encontro e de fusão do desenho com a escrita de viagens e outras artes, como a fotografia e o vídeo”, através de personalidades como Pedro Cabral, autor do ‘blog’ Bonecos de Bolso e colaborador dos ‘blogs’ Urban Sketchers e Urban Sketchers Portugal, as escritoras Raquel Ochoa e Maria do Rosário Pedreira, o abrantino Carlos Bernardo, autor do ‘blog’ “O meu Escritório é Lá Fora”, ou o cineasta Vasco Ruivo.

Paralelamente, haverá um programa de ‘workshops’ e residência artística, lançamentos e feira do livro de viagens, exposições que resultam dos encontros de anos anteriores ou ainda um espaço aberto a todos os interessados em se juntarem aos participantes na exposição colectiva e na residência artística e viajar por Abrantes e desenhar, escrever, fotografar ou filmar.

Os “Cadernos de Viagem” são a segunda jornada que acontece sob a responsabilidade do Comissário Eduardo Salavisa, por iniciativa do Município de Abrantes e a colaboração da Delegação do Centro da Ordem dos Arquitectos - Secção Regional do Sul.