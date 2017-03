Dom Quixote do Cegada apresentado no Teatro Estúdio Ildefonso Valério

Grupo de Teatro de Alverca vai manter a peça em cena até 9 de Abril

A peça D. Quixote, baseada no livro de Miguel de Cervantes é a peça que o Cegada Grupo de Teatro tem em cena, até 9 de Abril, no Teatro Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca. A estreia da peça foi incluída nas comemorações do Dia Mundial do Teatro integradas no Festival de Teatro para a Infância do TEIV. Tem representações aos sábados às 16h00 e domingos às 11h00. No decorrer desta temporada a peça tem já reservadas três sessões para os alunos da ABEIV - Associação para o Bem Estar Infantil de Vialonga.

Com adaptação para teatro de Anabela Ferreira, coordenadora do Núcleo Museológico de Alverca do Ribatejo e dramaturga habitual da companhia nos espectáculos para a infância, este colectivo artístico apresenta pela terceira vez consecutiva uma obra do Plano Nacional de Leitura do Ministério da Educação, vocacionada para o público mais jovem e escolas.

A apresentação da versão Cegada de D. Quixote ocorreu com a sala esgotada e com a presença da vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara de Vila Franca de Xira na plateia. O jovem elenco com actores formados em Nova Iorque, na famosa escola The Lee Strasberg Theatre & Film Institute - onde estudaram actores de dimensão mundial como Daniela Ruah, Al Pacino, Sean Penn, James Dean entre muitos outros - apresentou a sua versão cénica do romance de Miguel de Cervantes.

Para Rui Dionísio, director artístico da companhia, a montagem e apresentação da peça integra o serviço público que o Cegada continua a prestar. “O mercado lucrativo só suporta pontualmente teatro de entretenimento. Sem apoios públicos sérios aos criadores, as escolas ficarão sem acesso a esta importante acção de educação e cultura entre artistas e professores. A prova disso é que alguns estabelecimentos de ensino que conhecem melhor o nosso trabalho, solicitaram apresentações mesmo antes da peça estrear no Teatro Estúdio Ildefonso Valério”.

O encenador acrescenta que a peça também funciona como (...) “uma forte ferramenta pedagógica para alunos e professores, fomenta o gosto pela leitura, o conhecimento de uma grande obra literária e promove um conjunto de actividades em sala de aula, como a expressão escrita e a aquisição de conhecimentos através da interpretação do texto, incluídas no programa escolar”. O Cegada Grupo de Teatro foi considerado por O MIRANTE

“Personalidade do Ano 2016” na Área da Cultura.