Festa Campera e passeio a cavalo

No dia 1 de Abril, a UTA-União das Tertúlias de Azambuja promove a 3ª edição da sua Festa Campera, nas instalações da Ganadaria José Dias, em Santo Estevão - Benavente. Haverá jogos tradicionais, demonstração da escola de toureio de Azambuja, concursos inter-tertúlias e uma vacada (inclui almoço). A concentração será junto à Praça de Toiros e a partida às 08h30. No mesmo dia, a Comissão da Picaria de Benavente organiza o seu V Passeio a Cavalo. A concentração será às 9h00, no Largo do Calvário e termina às 13h00, para o almoço na Sede do Clube de Caçadores Tiro e Queda Benavense.