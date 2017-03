Nova direcção quer colocar Ateneu Vilafranquense no caminho da recuperação

Dirigentes tomaram posse na noite de 24 de Março em assembleia-geral. Novos corpos sociais da maior colectividade da cidade de Vila Franca de Xira apresentaram um plano de actividades aprovado por unanimidade que está voltado para um associativismo mais forte, democrático e solidário.

Depois de vários anos de vazio directivo e de vários meses a ser gerido por uma comissão de gestão, o Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV), a maior colectividade da cidade de Vila Franca de Xira, tem finalmente novos corpos sociais, eleitos na noite de 24 de Março em assembleia-geral.

Quarenta e cinco sócios compareceram na sessão e os novos corpos sociais foram eleitos por 42 votos favoráveis e 3 votos brancos. A tomada de posse realizou-se na mesma noite, onde foi também apresentado o plano de actividades para este ano. O mandato tem a duração de três anos e Luís Capucha foi eleito o novo presidente da assembleia-geral e José Luís Ferreira o novo presidente da direcção.

“É nestas alturas particularmente duras que se vê a fibra dos homens que agarram os desafios. Os nomes que integram esta lista não foram pescados por arrastão, foram pescados à linha em diversas áreas de actividade e por isso dão todas as garantias de serem pessoas à altura dos desafios grandes que temos pela frente”, salientou Luís Capucha durante a tomada de posse. Acrescentou que “os ventos mudaram” no Ateneu e que agora a colectividade pode ter a certeza de saber “para onde vai”.

O Ateneu atravessa uma difícil situação financeira que precisa de ser revertida porque não consegue, através dos rendimentos que gera, satisfazer os compromissos financeiros assumidos. A nova direcção está ciente das fraquezas e das virtudes da colectividade e diz que os sócios do Ateneu também terão de estar à altura das suas responsabilidades nesta nova etapa da vida da associação, “envolvendo-se e participando na vida associativa e exigindo de quem o governa ética, rigor e transparência, em prol de um AAV mais competente e mais voltado para a comunidade”, lê-se no plano de actividades.

Os principais objectivos da nova direcção passam por reformular os modelos de organização interna e de gestão, regularizar e qualificar o património edificado - onde se destaca a negociação com o Novo Banco da utilização do edifício anexo ao edifício principal para garantir segurança contratual na sua utilização regularizar a licença de utilização do auditório e solucionar os problemas que afectam os sistemas de segurança e conforto do auditório principal.

São também outros objectivos garantir sustentabilidade financeira, dinamizar as actividades e o centro cultural do Ateneu, aumentar o número de associados para mil (equivalente a cinco por cento da população da freguesia) e dinamizar a vida associativa. Por último, é objectivo da direcção estabelecer parcerias com entidades dos sectores público e privado, visando entre outras a criação da marca Ateneu.

Os novos órgãos sociais

A lista que agora tomou posse é composta por: assembleia-geral: Luís Capucha (presidente), José Caseiro (vice-presidente), Dinis da Fonseca (secretário) e António Rodrigues (secretário). No conselho fiscal está Miguel Falcão (presidente), Belina Cunha (secretária) e António Matos Oliveira (relator). Por fim, na direcção, além do presidente José Luís Ferreira, fazem parte Carlos Paizinho (vice-presidente) e como vogais Cristina Mateus, Filipe Valente, Carlos Miranda, Isis Capucha e João Fernandes.