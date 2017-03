“Poesia e Música à Mesa” em nove restaurantes de Constância até Setembro

Camões, Alexandre O’Neill e Vasco de Lima Couto voltam a Constância pela voz de artistas nacionais de Abril a Setembro em nove restaurantes do concelho.

Tendo como mote a poesia, Constância, também chamada ‘vila poema’, vai acolher a iniciativa “Poesia e Música à Mesa”, um projecto dinamizado pela câmara municipal e por nove restaurantes aderentes e que vai decorrer de 8 de Abril até 22 de Setembro. A intenção é levar a poesia e a música a palcos improváveis, como as salas de refeição dos restaurantes do concelho.

“Entendemos que poderíamos proporcionar conjuntamente com os restaurantes do concelho um conjunto de actividades de animação cultural que pudessem ser enriquecedoras para nós e para quem nos queira visitar”, explica a presidente da Câmara Municipal de Constância, Júlia Amorim.

No Dia Mundial da Poesia a apresentação da iniciativa foi brindada com poesia pela voz de alunos do Agrupamento de Escolas de Constância. O amor foi o tema escolhido começando, como não podia deixar de ser, pelo poeta Luís Vaz de Camões.

“A ideia deste projecto é combinar sentidos. Sendo possível trazer algumas duplas e mesmo triplas improváveis”, referiu o vereador Daniel Martins. “O objectivo é aliar a poesia e a identidade de Constância com música e com aquilo que é o legado gastronómico do concelho”, acrescentou.

Além dos espectáculos agendados para os próximos seis meses, “Poesia e Música à Mesa” oferecerá também o melhor da gastronomia de Constância, à hora do almoço ou do jantar, em espectáculos pensados para duas horas. Lado a lado estarão artistas com notoriedade local e nacional que darão voz aos poetas Alexandre O’Neill, Vasco de Lima Couto e Luís de Camões, nomes ligados à vida e à cultura de Constância.

Os restaurantes aderentes são: Restaurante Leopoldina, em Constância, dia 8 de Abril ao almoço, com Vítor de Sousa na poesia e José Miguel Rodrigues na música; Restaurante Os Lusíadas, em Constância, ao almoço com Raúl Caldeira na poesia e Tintinnabvlvm na música, a 29 de Abril; Restaurante O Brigadeiro em Santa Maria da Coutada, no dia 5 de Maio ao jantar, com João Madeira na poesia e Telmo Mendes na música; Restaurante D. José Pinhão, em Constância, no dia 3 de Junho ao jantar com José Fanha na poesia e Custódio Castelo na música; Restaurante Central Park em Santa Maria da Coutada, ao jantar dia 24 de Junho com Ana Maria Dias na poesia e Wake up Mary na música; Restaurante Os Arcos, em Constância, dia 7 de Julho ao jantar com Grupo Diálogos na poesia e música; Restaurante Trinca Fortes, em Constância, dia 11 de Agosto ao jantar, com Fred na poesia e duo de flauta e guitarra na música; Restaurante Pezinhos no Rio, em Constância, no dia 1 de Setembro ao jantar, com poesia por Carlos Carvalheiro e música com Ana e David; e ainda o restaurante Nateiro, igualmente em Constância, no dia 22 de Setembro, ao jantar, com Paula Malheiro na poesia e Guilherme Malheiro na música.