Semana da Juventude em Tomar

A Semana da Juventude, organizada pelo Município de Tomar, começou no dia 24 de Março e integra uma ampla programação cujo principal destaque será o espectáculo de Rui Sinel de Cordes, no Cine-Teatro Paraíso, a 1 de Abril, às 22h30.

Na sexta, 31, pelas 21h00, há Solidariedade em Concerto no Cine-Teatro Paraíso, numa parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e a Cáritas de Tomar. Nesse mesmo dia, começa no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar a FrEEE - Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, que incluirá Conselho Municipal de Juventude e o Tomar Cor - Actividade colorida com muita animação (Mix, Zumba, Salsation, Body Combat e DJ Barral), com inscrições limitadas no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e no Complexo Desportivo Municipal de Tomar, pelo preço de 3 euros, que inclui kit com t-shirt e tintas em pó.

Depois, há ainda tempo para actividades de desporto e ar livre, No domingo (dia 2), pelas 8h30, realiza-se a caminhada Naturys - Trilhos com Futuro, dinamizada pelo Agrupamento de Escuteiros 44 de Tomar (com inscrições gratuitas e limitadas, pelos telefones 249 320 304, 249 310 320 ou e-mail [email protected] Na segunda, dia 3, das 13h30 às 17h30, decorrem os Jogos de Tomar para alunos do secundário.