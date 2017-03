Vila Franca de Xira acolhe obras de Delfim Maya

“Delfim Maya, escultor do movimento - O Ribatejo na obra de Delfim Maya” é o nome da exposição evocativa dos 130 anos do nascimento daquele artista plástico, que está patente no Núcleo Sede do Museu Municipal, em Vila Franca de Xira, até 28 de Janeiro do próximo ano. O principal objectivo da mostra é divulgar a sua obra, à época inovadora, sobretudo no que diz respeito à originalidade da escultura em folha de metal, técnica que o tornou um escultor único. Oficial de cavalaria, é conhecida a paixão de Delfim Maya pelos cavalos, o que se reflecte no seu legado, particularmente na ligação e interesse que revela ao Ribatejo, conforme corroboram algumas das peças que estarão patentes nesta exposição que tem a curadoria de Amélia Gonçalves, Idalina Mesquita, Joana Almeida e Maria Maya. O museu municipal da cidade está situado na Rua Serpa Pinto número 65.