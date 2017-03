Benfica quer replicar no mundo a casa do clube em Abrantes

Cerca de 400 adeptos participaram na inauguração do espaço, onde esteve o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

A Casa do Benfica de Abrantes é “uma referência” daquilo que o Sport Lisboa e Benfica “quer fazer em todo o mundo”. As palavras foram de Jorge Jacinto, director do departamento de Casas do Benfica, que esteve sábado, 25 de Março, em Abrantes juntamente com o presidente do clube Luís Filipe Vieira e o vice-presidente Domingos de Almeida Lima para inaugurar oficialmente a Casa do Benfica de Abrantes. Uma obra que custou cerca de 300 mil euros.

Na presença de cerca de 400 adeptos, Jorge Jacinto agradeceu “a oportunidade que a câmara municipal deu ao Benfica ao aprovar a gravação em Abrantes de um vídeo de promoção das Casas do Benfica” que agora irá chegar às 289 Casas do Benfica espalhadas pelo mundo. Adiantou ainda que o clube alfacinha quer implementar em Abrantes, em 2018, “a Escola Geração Benfica”.

Por seu lado, a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, salientou “o trabalho de formação de atletas e de pessoas” levado a cabo pelo clube da águia. O desporto ajuda “a formar cidadãos e pessoas com valor” e a sua “fruição eleva a qualidade de vida dos cidadãos das comunidades locais”. Tendo em conta que a Casa do Benfica de Abrantes é agora “referência” para o clube da Luz, agradeceu o facto de o vídeo “levar Abrantes a todos os portugueses que estão na diáspora”.

Maria do Céu Albuquerque lembrou ainda que o município colocou este ano mais de meio milhão de euros aos serviço dos movimentos associativos com o programa FINAbrantes, nomeadamente apoiando o desporto.

Luís Filipe Vieira não discursou por estar a cumprir castigo. Os discursos ficaram a cargo de Domingos Almeida Lima, vice-presidente do clube, e de Carlos Martins, presidente da Casa do Benfica de Abrantes. Carlos Martins lembrou os 23 anos de existência da Casa do Benfica de Abrantes e realçou o apoio que tem recebido do município através do programa FINAbrantes, nomeadamente no incentivo ao atletismo.

Domingos Almeida Lima, lembrando a recente estreia do filme “Eusébio”, explicou que das 289 Casas do Benfica em todo o mundo, “90 já foram uniformizadas” referindo-se ao design e funcionamento em rede. A ideia do clube da Luz é “dar acesso directo ao merchandising, pagamento de quotas e compra de bilhetes” para os jogos. “Mais facilidades e vantagens para os sócios”, garantiu.