Mação já tem ginásio ao ar livre

Mação tem um novo ginásio ao ar livre que contempla seis equipamentos permitindo aos munícipes uma prática desportiva completa, num ambiente descontraído, como o Jardim da Segurança Social, onde também foi colocado um espaço para merendar.

O município - responsável pelo espaço - escolheu aquele local para o ginásio por ser espaço de passagem para muitos amantes de caminhadas que agora podem complementar o seu treino com as máquinas: Duplo de Pedaleiras; Simulater Ladder; Esqui; Elevador, Barras Paralelas e balança. As respectivas normas de utilização encontram-se identificadas no espaço. Com utilização gratuita, o novo ginásio poderá proporcionar aos seus utilizadores o reforço dos músculos, melhoria da coordenação, equilíbrio e sistema cardiovascular.