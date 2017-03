Mais de quatro centenas em Santarém a jogar um “rugby mais suave”

A iniciativa chama-se Tag-Rugby e juntou cerca de 400 alunos de várias escolas da Lezíria, Médio Tejo e Oeste, na sexta-feira, 24 de Março, nas instalações do Rugby Clube de Santarém, na antiga Escola Pratica de Cavalaria.

Pedro Gonzaga, representante da zona sul da Federação Portuguesa de Rugby explicou a O MIRANTE que este “é um projecto conjunto do desporto escolar e da Federação Portuguesa de Rugby e é um projecto inovador a nível mundial que foi implementado em Portugal, porque consegue colocar este desporto em todas as escolas de uma forma divertida, segura, para que os jovens possam depois fazer a ponte para os clubes”, disse.

João Pimenta, 14 anos, já é praticante da modalidade. Joga no Rugby Clube de Santarém e contou à reportagem de

O MIRANTE que estava a gostar da iniciativa porque pode socializar com os outros jovens que ainda não conhecem a modalidade. “Isto também é rugby mas de uma maneira mais suave”.

Quem estava muito orgulhoso dos seus meninos era o professor Nuno Silva, da Escola Alexandre Herculano, em Santarém. “Já foram muitos miúdos daqui para o rugby”. O docente considera que “é um desporto muito bom para estas idades e não é nada violento porque existem regras que são cumpridas. É um jogo de cavalheiros”.

Os irmãos de Constança Moreira, 13 anos, estudante na Escola Sá da Bandeira, em Santarém, são praticantes de rugby mas nem isso a convence a ser praticante da modalidade. “Para raparigas é um desporto muito violento, por isso vou continuar a praticar ténis”, diz a O MIRANTE no intervalo de mais um jogo.

Tag Rugby é Rugby, mas mais suave e praticado no Desporto Escolar. É um jogo seguro de iniciação que pode e deve ser jogado com equipas mistas, entre 5 a 7 jogadores. O Tag Rugby deve ser jogado com um cinto à volta da cintura, com duas fitas (Tag) uma de cada lado. A grande diferença entre o Rugby e o Tag Rugby é que em vez da placagem, obtemos o Tag, que consiste em retirar uma das fitas de velcro do jogador adversário quando este tem a bola.