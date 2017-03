Marta Carvalho volta a sagrar-se campeã nacional de slalom no escalão flocos II

Marta Carvalho, esquiadora de Vila Chã de Ourique a representar o Ski Club de Portugal, venceu a prova de slalom do campeonato nacional de ski na categoria de flocos II (menos de 12 anos), repetindo assim o título do ano anterior. O campeonato disputou-se na estância de ski da Serra da Estrela. As condições difíceis provocaram muitas desclassificações.

Na geral absoluta feminina, que reúne todos os escalões etários, ficou em 3º lugar, atrás da campeã nacional absoluta Catarina Carvalho, atleta júnior II do Club Nacional de Montanhismo e da austríaca Dorit Clasing do ADA. No conjunto das duas mangas Marta carvalho ficou a cinco centésimos de segundo da esquiadora sénior austríaca.