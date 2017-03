O minigolfe vai chegar a Coruche

A mais recente atracção do município de Coruche vai encontrar-se junto às piscinas municipais. No total são dez pistas de minigolfe que os coruchenses poderão usufruir para praticar esse desporto. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, diz que “provavelmente a inauguração destas pistas vai ser no dia 25 de Abril”.