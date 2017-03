Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado em Itália

Uma delegação do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, de Santarém, esteve na semana passada em Castel Di Sangri, Itália, para representar a equipa Erasmus + do agrupamento e apresentar a continuação dos trabalhos no âmbito da inovação pedagógica no estudo das ciências e outros projectos que tem em curso.

O Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado promove neste ano lectivo um projecto inovador a nível internacional, intitulado “IDEAS”, no âmbito do Programa Erasmus +, que visa duas temáticas: a inovação pedagógica no ensino promovendo o sucesso escolar e o desenvolvimento sustentável a nível ambiental e económico.

Após o encontro internacional que decorreu em Santarém de 29 de Janeiro a 4 de Fevereiro, foi agora a vez dos alunos João Rosado, Mihail Ababbi, Mónica Marona e dos professores Manuel Lourenço e Clara Ferreira deslocarem-se a Itália.