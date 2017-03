Alunos do Agrupamento Nº 2 de Abrantes em competições de Matemática

Vinte e dois alunos do Agrupamento Nº 2 de Abrantes participaram no 13º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, realizado no Pavilhão Multiusos de Guimarães, tendo alcançado um terceiro lugar, dois quartos, um quinto, um sexto e um sétimo lugar, entre 1500 participantes de 360 instituições de ensino de todo o país.

Já no Concurso Matemático Pangea, 12 alunos da Escola Dr. Manuel Fernandes e 7 da Escola da Chainça foram apurados para a final, por se terem classificado entre os 100 melhores do país (zona Sul) na 1ª eliminatória do concurso, que envolveu alunos do 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Ano de escolaridade. A final nacional vai ser disputada a 8 de Abril, em Almada, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Por sua vez, o aluno Manuel Madelino, do 7º ano, depois deter sido campeão nacional de Jogos Matemáticos (no Jogo do Avanço), este ano foi apurado, na categoria Júnior, para a Final Nacional das XXXV Olimpíadas da Matemática, que decorre entre 5 e 8 de Abril em Viseu.